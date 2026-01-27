Aydın Hava Durumu! 27 Ocak Salı Aydın hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Ocak 2026 Salı günü, Aydın'da hava durumu hafif sağanak yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklıklarının 10 ile 14 derece arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %82 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 7.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:14, gün batımı saati ise 18:23’tür.

Bu tür hava koşullarında, özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak, ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Nem oranının yüksek olması nedeniyle hafif, nefes alabilir kıyafetler tercih edebilirsiniz. Böylece terleme ve buna bağlı rahatsızlıkları önlemiş olursunuz.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 28 Ocak Çarşamba günü kapalı ve bulutlu, 29 Ocak Perşembe günü ise hafif sağanak yağmurlu olacak. 30 Ocak Cuma günü de hafif sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 28 Ocak'ta 7 ile 16 derece, 29 Ocak'ta 9 ile 14 derece, 30 Ocak'ta ise 12 ile 18 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önem taşıyor. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak, günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmenize yardımcı olur. Aydın'da önümüzdeki günlerde hava durumu hafif yağışlı ve serin geçecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almak faydalı olacaktır. Olası aksaklıkların önüne geçmiş olursunuz.