HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın Hava Durumu! 27 Ocak Salı Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 27 Ocak 2026 Salı günü hava durumu hafif sağanak yağmurlu ve serin geçecek. Sıcaklıklar 10 ile 14 derece arasında değişirken, nem oranı %82 olacak. Rüzgar hızı ise 7.9 km/saat tahmin ediliyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak, şemsiye bulundurmak önemlidir. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek, yağışlara karşı uygun giyinmek fayda sağlayacak.

Aydın Hava Durumu! 27 Ocak Salı Aydın hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün, 27 Ocak 2026 Salı günü, Aydın'da hava durumu hafif sağanak yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklıklarının 10 ile 14 derece arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %82 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 7.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:14, gün batımı saati ise 18:23’tür.

Bu tür hava koşullarında, özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak, ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Nem oranının yüksek olması nedeniyle hafif, nefes alabilir kıyafetler tercih edebilirsiniz. Böylece terleme ve buna bağlı rahatsızlıkları önlemiş olursunuz.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 28 Ocak Çarşamba günü kapalı ve bulutlu, 29 Ocak Perşembe günü ise hafif sağanak yağmurlu olacak. 30 Ocak Cuma günü de hafif sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 28 Ocak'ta 7 ile 16 derece, 29 Ocak'ta 9 ile 14 derece, 30 Ocak'ta ise 12 ile 18 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önem taşıyor. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak, günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmenize yardımcı olur. Aydın'da önümüzdeki günlerde hava durumu hafif yağışlı ve serin geçecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almak faydalı olacaktır. Olası aksaklıkların önüne geçmiş olursunuz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şiddetli rüzgar, söktüğü kamelyayı bozmadan yola kondurduŞiddetli rüzgar, söktüğü kamelyayı bozmadan yola kondurdu
Hem yağış hem fırtına geliyor! Meteoroloji'den 17 il için uyarıHem yağış hem fırtına geliyor! Meteoroloji'den 17 il için uyarı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD İran'a mı saldıracak? CENTCOM'dan dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'ya konuşlandı

ABD İran'a mı saldıracak? CENTCOM'dan dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'ya konuşlandı

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

"Müge Anlı beni azarladı" diyerek anlattı! Program yayından kalktı

"Müge Anlı beni azarladı" diyerek anlattı! Program yayından kalktı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.