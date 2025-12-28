HABER

Aydın Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 28 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 10 - 12 derece civarında seyrederken, gece 2 - 4 dereceye düşecek. Nem oranı %60 - %70 arasında kalacak. Rüzgar hızı 15 - 20 km/saat olarak ölçülecek. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklık 10 - 16 derece arasında değişecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem başlıyor.

Aydın Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Aydın hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Aydın'da 28 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülüyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 10 - 12 derece civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklık 2 - 4 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı %60 - %70 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 15 - 20 km/saat aralığında olacak.

Aydın'da hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olacak. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken bir ceket veya mont almanızda fayda var. Gündüz saatlerinde ise güneşli hava, açık hava aktiviteleri için ideal koşullar sağlıyor.

Önümüzdeki günlerde Aydın'daki hava durumu değişkenlik gösterecek. 29 Aralık Pazartesi günü sıcaklık 10 - 12 derece olacak. 30 Aralık Salı günü ise sıcaklığın 14 - 16 dereceye yükselmesi bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Aydın'da önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava koşullarını dikkate almanızda fayda var. Hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunmaya devam edecek.

Aydın'da 28 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu, açık hava faaliyetleri için ideal koşullar sağlıyor. Önümüzdeki günlerde hava genel olarak açık ve güneşli olacak. Bu dönemde hava sıcaklıkları gündüz saatlerinde 10 - 16 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 2 - 4 derece civarında olacak.

