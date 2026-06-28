Aydın Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Aydın hava durumu nasıl?

Bugün 28 Haziran 2026 Pazar günü Aydın’da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36-37 derece civarında seyredecek. Gece ise 22-24 derece arasında bir sıcaklık bekleniyor. Nem oranı %20-30 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 4-6 km/saat arasında ölçülecek. Bu sıcak ve kuru hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu sıcak ve güneşli kalacak. 29 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığı 37-38 derece civarında olacak. 30 Haziran Salı günü ise sıcaklık 38-39 dereceye çıkacak. Gece sıcaklıkları 21-23 derece arasında değişecek. Nem oranı yine %20-30 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 2-4 km/saat arasında ölçülecek.

Sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler bol su tüketmelidir. Güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş kremi kullanmaları öneriliyor. Ayrıca hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Sıcak havalarda hassas grupların dikkatli olması önemlidir. Yaşlılar ve çocuklar aşırı sıcaklardan korunmalıdır.

Aydın'da bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların gerekli önlemleri almaları önemlidir. Dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor.