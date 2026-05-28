Aydın Hava Durumu! 28 Mayıs Perşembe Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da hava durumu, 28 Mayıs 2026 Perşembe günü oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28 - 29 derece civarında. Hava açık ve keyifli. Gece saatlerinde sıcaklık 15 - 16 derece arasında düşüyor. Böylece serin bir hava hakim oluyor. Rüzgar hafif. Hızı yaklaşık 2 - 3 km/saat. Güneydoğu yönünden esiyor. Nem oranı %50 - 60 civarında. Bu durum hava kalitesinin iyi olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 29 Mayıs Cuma günü hava sıcaklıkları 29 - 30 dereceye ulaşacak. 30 Mayıs Cumartesi günü ise sıcaklık 30 - 31 dereceye çıkacak. Bu sıcaklıklar Aydın’ın tipik yaz havasını yansıtıyor.

Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Öğle saatlerinde güneşin etkisiyle hava sıcaklıkları artacak. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemli. Bol su içmek de faydalı olacaktır. Rüzgar hafif. Bunun için açık alanlarda serinlemek için hafif bir giysi almanızda yarar var. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava daha serin oluyor. Yanınıza bir ceket veya hırka almanız önerilir. Bu şekilde Aydın'daki hava durumu ve önümüzdeki günlerdeki tahmine dayanarak sağlığınızı koruyabilirsiniz. Hem de açık hava etkinliklerinin tadını çıkarabilirsiniz.