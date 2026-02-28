Aydın Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Aydın hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Şubat 2026 Cumartesi, Aydın'da hava durumu keyifli. Hava güneşli ve açık olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 13 ile 15 derece arasında. Gece ise sıcaklık 3 ile 5 derece civarında seyredecek. Sonuç olarak, Aydın'da dışarıda vakit geçirmek için hava uygun.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 1 Mart Pazar günü, hava yine açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 14 ile 16 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklıkları 3 ile 6 derece arasında olacak. 2 Mart Pazartesi günü de benzer bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 15 ile 17 derece, gece ise 4 ile 8 derece arasında olacak. 3 Mart Salı günü hava biraz bulutlanacak. Ancak yağış beklenmiyor. Gündüz sıcaklıkları 16 ile 18 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 4 ile 8 derece civarında kalacak. 4 Mart Çarşamba günü hava tekrar açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 16 ile 18 derece arasında, gece sıcaklıkları 5 ile 7 derece seviyesine yükselecek.

Bu güzel havadan yararlanmak için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Sabaha ve akşam saatlerine dikkat edin. Hava serin olabilir, bu nedenle yanınıza bir ceket alabilirsiniz. Güneş ışığından faydalanmak için güneş koruyucu kullanmalısınız. Önümüzdeki günlerde yağış beklenmediği için açık hava planlarınızı yapabilirsiniz.