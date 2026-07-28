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Aydın Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 28 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve açık geçecek. Gündüz sıcaklıklar 38-40 derece arasında seyrederken, gece 21-24 derecelere düşmesi bekleniyor. Rüzgar hızı 4-10 km/saat olacak. Güneş koruyucu ürün kullanımına, şapka ve güneş gözlüğü bulundurmaya özen gösterilmesi gerekiyor. Ayrıca, bol su içmek de sağlığı koruma açısından önemli bir önlem olarak dikkat çekiyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar benzer şekilde devam edecek.

Aydın Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Aydın hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Aydın'da hava durumu 28 Temmuz 2026 Salı günü sıcak ve açık olacak. Sıcaklıklar 38 - 40 derece arasında seyredecek. Gündüz saatlerinde bu sıcaklıklar devam edecek. Gece saatlerinde ise sıcaklıklar 21 - 24 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 4 - 10 km/saat arasında değişecek. Hava kalitesi "iyi" seviyede olacak.

Gün boyunca güneşten korunmak önemlidir. Şapka veya güneş gözlüğü kullanmak faydalı olacaktır. Vücudu nemli tutmak için bol su içmek gerekir. Bu önlemler, sıcak havalarda sağlığı korur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 29 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 37 - 41 derece olacak. Hava açık kalmaya devam edecek. 30 Temmuz Perşembe günü sıcaklıklar 38 - 41 derece arasında seyredecek. 31 Temmuz Cuma günü ise sıcaklıklar 36 - 41 derece olacak.

Dışarıda öğle saatlerinde dikkatli olunmalıdır. Gölgelik alanlarda dinlenmek önerilir. Hafif ve açık renkli giysiler giymek gerekir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalıdır. Aşırı fiziksel aktiviteden kaçınmak önemlidir. Yaşlılar ve çocuklar daha dikkatli olmalıdır. Serin ortamlarda kalmaları tavsiye edilir.

Aydın'da hava durumu oldukça sıcak olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek. Sıcak hava için gerekli önlemleri almak sağlık açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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