HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 29 Aralık 2025 tarihi açık ve güneşli bir hava ile başlayacak. Gündüz sıcaklığı 10 derece, gece ise 3 dereceye düşecek. Kuzeydoğudan esecek rüzgar, saatte 11 kilometre hızla etkili olacak. Nem oranı sabah %71 civarındayken, gündüz %44, akşam %57 ve gece %67 seviyelerine yükselecek. Basınç değerleri gün içinde 1003 ile 1006 hPa arasında değişecek. 30 Aralık'ta sıcaklık 14 dereceye yükselecek.

Aydın Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Aydın hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Aydın'da 29 Aralık 2025 tarihinde hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 10 derece civarında, gece ise 3 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 11 kilometre hızla esecek. Sabah saatlerinde nem oranı %71 olacak. Gündüz nem oranı %44, akşam %57 ve gece %67 civarında bekleniyor. Basınç değerleri gün boyunca 1003 ile 1006 hPa arasında değişecek. Gün doğumu saati 08:25, gün batımı saati ise 17:59 olarak hesaplandı.

Aydın'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 30 Aralık Salı günü sıcaklık 14 dereceye yükselecek. 31 Aralık Çarşamba günü sıcaklık 12 derece civarında olacak. 1 Ocak Perşembe günü sıcaklık 8 dereceye düşmesi öngörülüyor. Bu günlerde hava genellikle güneşli kalacak.

Aydın'da hava durumu değişkenlik gösterebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemli. Gündüz saatlerinde ise güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DAEŞ operasyonunda polise ateş açıldı! Yaralılar varDAEŞ operasyonunda polise ateş açıldı! Yaralılar var
Kosova'daki erken genel seçimde zaferini ilan ettiKosova'daki erken genel seçimde zaferini ilan etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.