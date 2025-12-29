Aydın Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 29 Aralık 2025 tarihinde hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 10 derece civarında, gece ise 3 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 11 kilometre hızla esecek. Sabah saatlerinde nem oranı %71 olacak. Gündüz nem oranı %44, akşam %57 ve gece %67 civarında bekleniyor. Basınç değerleri gün boyunca 1003 ile 1006 hPa arasında değişecek. Gün doğumu saati 08:25, gün batımı saati ise 17:59 olarak hesaplandı.

Aydın'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 30 Aralık Salı günü sıcaklık 14 dereceye yükselecek. 31 Aralık Çarşamba günü sıcaklık 12 derece civarında olacak. 1 Ocak Perşembe günü sıcaklık 8 dereceye düşmesi öngörülüyor. Bu günlerde hava genellikle güneşli kalacak.

Aydın'da hava durumu değişkenlik gösterebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemli. Gündüz saatlerinde ise güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz.