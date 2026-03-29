Aydın Hava Durumu! 29 Mart Pazar Aydın hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Mart 2026 Pazar günü, Aydın'da hava durumu hafif yağışlarla geçecektir. Gündüz sıcaklık 15-16 derece arasında kalacak. Gece ise 9-10 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden esiyor. Rüzgarın hızı saatte 20-25 kilometre olacak. Nem oranı gün boyunca %67 ile %80 arasında değişecek.

Mart ayında Aydın'da sıcaklık genellikle 5-17 derece arasında seyreder. Ortalama sıcaklık 11.8 derece civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı 86 mm civarında gözlemlenmiştir.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu değişecek. Sıcak ve güneşli bir hava hakim olacak. 30 Mart Pazartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 18-19 derece olarak tahmin ediliyor. Gece sıcaklığı ise 10 derece civarında olacaktır.

31 Mart Salı günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Gündüz sıcaklıkları yine 18-19 derece olarak öngörülüyor. Gece sıcaklığı 12 derece civarında olacak. 1 Nisan Çarşamba günü şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları aynı şekilde 18-19 derece, gece sıcaklığı ise 14 derece civarında olacak.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez ceket almak faydalıdır. Rüzgarlı günlerde ise açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltacak uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir.

Aydın'da hava durumu genel olarak 18-19 derece civarında sıcaklıklarla geçecektir. Zaman zaman yağışlı ve rüzgarlı koşullar yaşanması bekleniyor.