Aydın Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Aydın hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Aydın'da hava sıcaklıkları oldukça yüksek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 39 - 40 derece aralığında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 20 - 24 derece arasında bekleniyor. Hava genel olarak açık ve güneşli.

Önümüzdeki günlerde Aydın'daki hava durumu değişmeyecek. 30 Temmuz Perşembe günü sıcaklık gündüzde 39 - 40 derece olacak. Gece saatleri için sıcaklık ise 19 - 24 derece arasında tahmin ediliyor. 1 Ağustos Cumartesi günü de sıcaklık gündüz saatlerinde 39 - 40 dereceyi bulacak. Gece sıcaklığı ise 18 - 24 derece civarında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirecek olanların dikkatli olması önemli. Gölgelik alanlarda dinlenmek faydalı. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek aşırı ısınmayı önlemeye yardımcı olur. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak iyi bir tercih. Bu saatler 11:00 ile 16:00 arasındadır. Bu önlemler sağlığınızı korur. Yazın tadını daha güvenli bir şekilde çıkarmayı sağlar.