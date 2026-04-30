Aydın Hava Durumu! 30 Nisan Perşembe Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 30 Nisan Perşembe günü hava durumu güneşli ve ılımam. Gündüz sıcaklıkları 24 - 25 derece civarında. Gece sıcaklıkları ise 14 - 15 derece arasında olacak. Hava kalitesi "İyi" seviyede. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir günü işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 1 Mayıs Cuma günü serin bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 18 - 19 derece arasında. Gece sıcaklıkları ise 10 - 11 derece olacak. 2 Mayıs Cumartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim. Gündüz sıcaklıkları 19 - 20 dereceyi bulacak. Gece sıcaklıkları 10 - 11 derece civarında olacak. 3 Mayıs Pazar günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 15 - 16 derece arasında. Gece sıcaklıkları ise 10 - 11 derece civarında gerçekleşecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Özellikle 3 Mayıs Pazar günü yağışlı havaya dikkat edin. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez kıyafet bulundurmak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki düşüşlere karşın kat kat giyinmek önerilir. Gerekirse sıcak içecekler tüketmek de önemlidir.

Aydın'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini takip edin. Gerekli önlemleri almak, konforlu ve sağlıklı bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.