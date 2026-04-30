Vasip Şahin'in yeni görevi belli oldu!

Resmi Gazete’de, valiler kararnamesi yayımlandı. Ankara, Aydın, Adıyaman, Siirt, Nevşehir valiliklerine yeni atamalar duyuruldu.

Kararnameyle; Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş görevden alınarak İçişleri Bakanlığı emrine verildi. Yerine Nevşehir Valisi Ali Fidan atandı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara Valiliğine atandı.

VASİP ŞAHİN'İN YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU

Görevden alınan Vasip Şahini’in ise yeni görevi belli oldu. Buna göre, Şahin, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığı’na seçildi.



VASİP ŞAHİN KİMDİR?

1964 yılında Bayburt’ta doğan Şahin ilk, orta ve lise eğitimini Erzincan’da tamamladı. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Meslek hayatına kaymakam olarak başlayan Şahin, sırasıyla Küre ve Pütürge kaymakamlıkları, Muş Vali Yardımcılığı, Mudurnu ve Kızılcahamam kaymakamlıkları ile Düzce Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2008-2010 yılları arasında İller İdaresi Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. 11 Mayıs 2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Düzce Valiliğine atanan Şahin, 3 Ağustos 2012 tarihli valiler kararnamesiyle Malatya Valisi oldu.

15 Eylül 2014 tarihli kararnameyle İstanbul Valiliğine getirildi. 26 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ankara Valiliğine atandı. Son olarak ise Vasip Şahin ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığı’na seçildi.