Vasip Şahin'in yeni görevi belli oldu!

Ankara Valisi Vasip Şahin görevden alındı. Şahin, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı olarak seçildi.

Vasip Şahin'in yeni görevi belli oldu!
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Resmi Gazete’de, valiler kararnamesi yayımlandı. Ankara, Aydın, Adıyaman, Siirt, Nevşehir valiliklerine yeni atamalar duyuruldu.

Kararnameyle; Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş görevden alınarak İçişleri Bakanlığı emrine verildi. Yerine Nevşehir Valisi Ali Fidan atandı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara Valiliğine atandı.

VASİP ŞAHİN'İN YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU

Görevden alınan Vasip Şahini’in ise yeni görevi belli oldu. Buna göre, Şahin, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığı’na seçildi.
VASİP ŞAHİN KİMDİR?

1964 yılında Bayburt’ta doğan Şahin ilk, orta ve lise eğitimini Erzincan’da tamamladı. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Meslek hayatına kaymakam olarak başlayan Şahin, sırasıyla Küre ve Pütürge kaymakamlıkları, Muş Vali Yardımcılığı, Mudurnu ve Kızılcahamam kaymakamlıkları ile Düzce Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2008-2010 yılları arasında İller İdaresi Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. 11 Mayıs 2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Düzce Valiliğine atanan Şahin, 3 Ağustos 2012 tarihli valiler kararnamesiyle Malatya Valisi oldu.

15 Eylül 2014 tarihli kararnameyle İstanbul Valiliğine getirildi. 26 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ankara Valiliğine atandı. Son olarak ise Vasip Şahin ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığı’na seçildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2 kadını öldüren katil polise yakalanınca kendini vurdu!2 kadını öldüren katil polise yakalanınca kendini vurdu!
İran Trump'la böyle alay etti: 'Canlı yayınlayabiliriz'İran Trump'la böyle alay etti: 'Canlı yayınlayabiliriz'

Anahtar Kelimeler:
Ankara Vasip Şahin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nevşehir Valisi Ali Fidan Emniyet Genel Müdürü olarak atandı

Nevşehir Valisi Ali Fidan Emniyet Genel Müdürü olarak atandı

Trump, UFO dosyalarının açıklanacağını duyurdu: "Çok ilginç olacak"

Trump, UFO dosyalarının açıklanacağını duyurdu: "Çok ilginç olacak"

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yeni bölüm öncesi gündemde! ''Fragmanı silin''

Yeni bölüm öncesi gündemde! ''Fragmanı silin''

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

