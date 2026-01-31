Aydın Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 31 Ocak 2026 Cumartesi günü hava koşulları değişken olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 11 derece olarak bekleniyor. Hafif yağışlı bir hava söz konusu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14 dereceye kadar yükselecek. Hafif yağışlı hava devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 dereceye düşecek. Hafif yağışlı hava koşulları sürecek. Gece saatlerinde sıcaklık 11 derece civarında kalacak. Hava bulutlu olacak. Rüzgar sabah saatlerinde 15 km/saat hızla esecek. Gündüz saatlerinde 18 km/saat olacaktır. Akşam saatlerinde rüzgar 16 km/saat hızına ulaşacak. Gece saatlerinde rüzgar 12 km/saat hızında esecek. Nem oranı ise %91 ile %92 arasında değişecek.

İlerleyen günlerde Aydın'da hava koşulları değişken kalmaya devam edecek. 1 Şubat 2026 Pazar günü şiddetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklık gündüz 17 derece, gece ise 14 derece civarında olacak. 2 Şubat 2026 Pazartesi günü yağmur devam edecek. Gündüz sıcaklık 16 derece, gece ise 5 derece ölçülecek. 3 Şubat 2026 Salı günü hava daha sakin hale gelecek. Çoğunlukla güneşli geçmesi öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 14 derece, gece ise 5 derece civarında olacak.

Bu hava koşulları altında dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar da giyilmelidir. Rüzgarın hızlanacağı saatlerde dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda kalmaktan kaçınılmalıdır. Mümkünse kapalı alanlarda vakit geçirilmelidir. Sıcaklıkların düşeceği 2 ve 3 Şubat tarihlerinde kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak için bu önlemler gereklidir. Aydın'da beklenen hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak için bu önlemler alınmalıdır.