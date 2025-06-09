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Aydın’ın acemi kasap bilançosu belli oldu

Aydın’da Kurban Bayramı bilançosu belli olurken, 4 günde 460 acemi kasap hastanelik oldu.

Aydın’ın acemi kasap bilançosu belli oldu
Doğukan Akbayır

Kurban Bayramı ile birlikte acemi kasaplar da iş başına geçerken, Aydın’ın 4 günlük ‘acemi kasap’ bilançosu belli oldu. Bayramın ilk gününden bu yana kurban kesimleri aralıksız devam ederken, her yıl ortaya çıkan bazı manzaralar da değişmedi. Belediyelerin oluşturduğu kurban kesim alanlarının yanı sıra kendi imkanlarıyla kurbanlıklarını kesmek isteyen bazı vatandaşlar, bayram süresince meydana gelen kazalar sonucunda kendilerini yaraladı. Bazı yaralılar kendi imkanlarıyla, bazıları ise ambulanslarla hastanelere getirildi. Öte yandan yaralanan vatandaşlar kent merkezindeki hastanelerde tedavi altına alınırken, il genelinde 4 gün boyunca toplam 460 acemi kasap kendini yaraladı.

Bayramın ilk günü dikkatli kesimler sonucu 55 kişi yaralanırken, ikinci gün 310 acemi kasap kendini yaraladı. Bayramın üçüncü gününde de devam eden kesimlerde 70, dördüncü gününde ise 25 kişi kendini yaraladı.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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