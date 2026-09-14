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Aydın merkezli 7 ilde yasadışı bahis operasyonu: 11 milyar TL'lik para trafiği tespit edildi

Aydın'da yasadışı bahis ve sanal kumar organizasyonuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Aydın merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 31 şüpheli gözaltına alınırken, organizasyon içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 40 şüphelinin hesaplarında toplam 11 milyar 38 milyon 572 bin 927 TL tutarında şüpheli para trafiği tespit edildi.

Aydın merkezli 7 ilde yasadışı bahis operasyonu: 11 milyar TL'lik para trafiği tespit edildi

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 40 şüphelinin yasadışı bahis ve sanal kumar organizasyonu bünyesinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Aydın merkezli 7 ilde yasadışı bahis operasyonu: 11 milyar TL lik para trafiği tespit edildi 1

AYDIN MERKEZLİ 7 İLDE YASADIŞI BAHİS OPERASYONU

Şüphelilerin elde ettikleri finansmanı paravan şirketler aracılığıyla aktardıkları, kullandıkları banka ve finans hesaplarında ise toplam 11 milyar 38 milyon 572 bin 927 TL tutarında şüpheli para trafiğinin bulunduğu tespit edildi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda suç organizasyonunun faaliyetlerinin sonlandırılması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla Aydın merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 31 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla şüpheli şahıs ve şirketlere ait mal varlıklarına tedbiren el konuldu.
Aydın merkezli 7 ilde yasadışı bahis operasyonu: 11 milyar TL lik para trafiği tespit edildi 2

11 MİLYAR TL'LİK PARA TRAFİĞİ

Operasyonda ayrıca suç unsuru barındırdığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal incelenmek üzere ele geçirildi. Öte yandan hakkında işlem başlatılan şüphelilerden 3'ünün halen cezaevinde bulunduğu belirlendi.
Aydın merkezli 7 ilde yasadışı bahis operasyonu: 11 milyar TL lik para trafiği tespit edildi 3

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın yasa dışı bahis
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