Aydın merkezli DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

Aydın merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda il ve ilçede eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

DEAŞ OPERASYONUNDA 15 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, 2025 yılı Aralık ayında Van ve Denizli illeri ile Aydın’ın Efeler, Nazilli, Didim, Germencik ve İncirliova ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütüne üye olma suçundan toplam 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile toplatma kararı bulunan yasaklı kitaplar ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan şüphelilerden yabancı uyruklu E.E.S. ve H.A. isimli şahıslar, Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılmalarının ardından deport işlemleri için Aydın İl Göç Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. A.Ç., A.Ç., E.T., M.D., E.Y., F.A., C.S., Y.A. ve M.F.G. isimli şüpheliler hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanarak salıverilirken, D.İ., K.E., H.B. ve E.S. isimli 4 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

02 Ocak 2026
02 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
