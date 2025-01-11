HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Erdoğan'ın elini öptü 200 TL harçlık aldı... Görüntüler gündem oldu

Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Erdoğan'ın elini öptü 200 TL harçlık aldı... Görüntüler gündem oldu

11.01.2025 07:29
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

İçerik devam ediyor
Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
11.01.2025 07:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılış töreninin ardından AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Kongre öncesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş arasında dikkat çeken bir diyalog gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılış töreninin ardından AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Kongre öncesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş arasında dikkat çeken bir diyalog gerçekleşti.

ERDOĞAN'IN ELİNİ ÖPTÜ, 200 TL HARÇLIK ALDI

Erdoğan, elini öpmek isteyen Sarıbaş'ın isteğini geri çevirmedi ve sonrasında Sarıbaş'a 200 lira harçlık verdi.

O anlar kameralara yansırken, sosyal medyada da gündem oldu.

gdgdfh

CHP'Lİ BÜLBÜL'DEN TEPKİ GELDİ

Söz konusu 'harçlık' gÖrüntülerini paylaşan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün tepkisi ise sert oldu.

"200 TL'lik banknot ile 2009'da ve bugün ne alınabiliyor?" diye soran Bülbül, şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye’de halen kullanımdaki en yüksek banknot olan 200 TL 1 Ocak 2009’da kullanılmaya başlandı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Seda Sarıbaş’a harçlık olarak verdiği 200 TL’lik banknot ile 2009’da ve bugün ne alınabiliyor?

"2009'DA 200 TL 132 DOLARDI"

1 Ocak 2009’da 200 TL 132 dolar yaparken bugün yalnızca 5.65 dolar ediyor. 1 Ocak 2009’da 200 TL 95 euro yaparken bugün yalnızca 5.51 euro ediyor.

1 Ocak 2009’da 200 TL ile 5 gram altın alınabiliyorken bugün 0.06 gram altın alınabiliyor. 1 Ocak 2009’da 200 TL ile kilogramı 16,3 TL’den 12.2 kg dana eti alınabiliyorken bugün 350 gram dana eti alınabiliyor. 1 Ocak 2009’da 200 TL ile kilogramı 5,3 TL’den 37.7 kg tavuk eti alınabiliyorken bugün 700 gram tavuk eti alınabiliyor.

Doları, Euroyu, altını, eti, tavuğu bir kenara bırakalım. Seda Hanım bu 200 TL ile bir kahveyi bile zor alır. AKP’nin liyakatsiz kadroları ve iş bilmezliğinin Türkiye’yi sürüklediği ekonomik kriz işte budur!"

jghkg

Anahtar Kelimeler:
Aydın Recep Tayyip Erdoğan ak parti
En Çok Okunan Haberler
Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Bankalar tek tek duyurdu

Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Bankalar tek tek duyurdu

'Sarı Serum' kabusu! Bir can kaybı daha! 10 farklı ilaç eklemiş, hazırlayan ise...

'Sarı Serum' kabusu! Bir can kaybı daha! 10 farklı ilaç eklemiş, hazırlayan ise...

Her şey eğlence mekanında başlamış! Ahmet Türk'ün acı günü: Detaylar ortaya çıktı

Her şey eğlence mekanında başlamış! Ahmet Türk'ün acı günü: Detaylar ortaya çıktı

Valilik karar aldı! O ilde biber gazı taşımak yasaklandı

Valilik karar aldı! O ilde biber gazı taşımak yasaklandı

Ahmet Türk'ün torunu hayatını kaybetmişti! Haber gündeme bomba gibi düştü: 'Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu'

Ahmet Türk'ün torunu hayatını kaybetmişti! Haber gündeme bomba gibi düştü: 'Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.