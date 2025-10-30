HABER

Aydın ve İzmir’de suç örgütü operasyonu: 4 tutuklama

Aydın ve İzmir'de suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın ve İzmir'de silahla tehdit, ev ve araç kurşunlama olaylarını örgütlü şekilde gerçekleştirdiği, ayrıca bu eylemleri korku ve güç gösterisi amaçlı kaydederek sosyal çevrelerinde nam salmaya çalıştıkları tespit edilen bir suç örgütüne yönelik dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Kendilerini 'Yıldırım Çetesi' olarak tanıtan suç örgütünün liderinin yurt dışına kaçtığı belirlendi. Onun talimatlarını yerine getirdiği değerlendirilen 5 şüpheli ise yapılan bir süre takibin ardından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K., M.B.F., B.G. ve D.A. tutuklandı. Diğer 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışında bulunan suç örgütü liderinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

