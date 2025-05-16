HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Aydın yalnızlaşıyor

Ortalama evlenme yaşı erkeklerde 32,8, kadınlarda 29,8 olan Aydın’da 101 bin 395 kişi tek başına yaşıyor.

Aydın yalnızlaşıyor

Aydın’ın Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2024 yılı aile istatistikleri belli oldu. Bu kapsamda Aydın’da evlenme sayısı 2024 yılında 7 bin 744 oldu. Ayrıca 2024 yılında 130 akraba evliliği gerçekleşirken, akraba evliliğinin oranı ise yüzde 1,7 oldu. Her geçen yıl yükselen ortalama evlenme yaşı erkeklerde 32,8, kadınlarda 29,8 olan Aydın’da ortalama ilk evlenme yaşı da erkeklerde 28,6, kadınlarda 25,6 oldu. Ayrıca Aydın’ın ortalama hane halkı büyüklüğü de 2,74 oldu. İllere ve hane halkı tiplerine göre hane halkı sayılarına bakıldığında 2024 yılı hane halkı sayısı toplam 412 bin 236 oldu. Tek kişilik hane halkı sayısı 101 bin 395 olan Aydın’da tek çekirdek aileden oluşan 251 bin 39, en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halkı sayısı ise 49 bin 190 oldu.

En az bir yaşlının bulunduğu hane halkı sayısı 134 bin 959 olduğu Aydın’da en az bir 0-17 yaş çocuk bulunan hane halkı sayısının toplam 412 bin 236 olan toplam hane halkı sayısına oranı ise yüzde 34,7, 0-17 yaş çocuk bulunmayan sayının oranı da yüzde 65,3 oldu.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji saat vererek uyardı!Meteoroloji saat vererek uyardı!
Artvin’de tarihi ticaret yolu drone ile görüntülendiArtvin’de tarihi ticaret yolu drone ile görüntülendi

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Doktor maaşıyla yapılan hesap bile tutmadı…

Doktor maaşıyla yapılan hesap bile tutmadı…

Fiyatlar çok yüksek ama talep de var!

Fiyatlar çok yüksek ama talep de var!

Özerklik mi istiyorlar? DEM Partili Bakırhan açıkladı

Özerklik mi istiyorlar? DEM Partili Bakırhan açıkladı

Soruşturmada yeni gelişme! İş insanı tutuklandı: Yakın çevresinden saklamış

Soruşturmada yeni gelişme! İş insanı tutuklandı: Yakın çevresinden saklamış

CHP lideri Özel "Ben de sürdürürsem ne olayım" dedi ve ekledi: "Yarın karar çıkarırsam şaşırmasınlar"

CHP lideri Özel "Ben de sürdürürsem ne olayım" dedi ve ekledi: "Yarın karar çıkarırsam şaşırmasınlar"

Sağanak yağış felakete döndü! Çok sayıda evi su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Sağanak yağış felakete döndü! Çok sayıda evi su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.