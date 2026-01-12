HABER

Aydın’a zirai don uyarısı

Bu gece saatlerinden itibaren Aydın’ın doğusunda zirai don bekleniyor.

Aydın’a zirai don uyarısı

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Çarşamba sabah saatlerine kadar (özellikle gece ve sabah saatlerinde) İzmir’in iç kesimleri ve kuzeyi, Aydın’ın doğusu ile Manisa il genelinde hafif kuvvette, yüksek kesimlerinde orta kuvvette; Balıkesir ve Çanakkale’nin kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette ve yükseklerinde kuvvetli zirai don hadisesi beklenmektedir. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir" denildi.Kaynak: İHA

