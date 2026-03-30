Aydın’da 1 haftada 142 aranan şahıs yakalandı

Aydın’da emniyet ekiplerince yapılan bir haftalık çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 142 aranan şahıs yakalandı, 88 şahıs tutuklandı.

Aydın’da 1 haftada 142 aranan şahıs yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 23-29 Mart 2026 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 30 bin 822 şahıs sorgulanırken, 142 aranan şahıs yakalandı, 88 şahıs tutuklandı. Ayrıca 36 hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Siber suçlarla mücadelede ve sanal devriye faaliyetleri kapsamında ise 35 şahsa adli işlem yapıldı. Yapılan aramalarda bin 142 gram uyuşturucu madde, 62 adet sentetik ecza, 3 adet tabanca, 8 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği/pompalı tüfek, 223 adet fişek ele geçirildi. Trafik yönünden yapılan çalışmalarda ise 21 bin 208 araç ve motosiklet sorgulandı. Kurallara uymadığı tespit edilen 161 araç trafikten men edilirken, 5 bin 34 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

