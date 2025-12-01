Aydın’da 2 bin 554 gıda işletmesi denetlendi

Aydın Valiliği koordinasyonunda Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Kasım ayında ekmek üretiminden marketlere, kahvehanelerden lokanta ve restoranlara kadar geniş bir yelpazede denetim gerçekleştirildi. Çalışma raporlarına göre denetlenen; ekmek ve çeşitleri üretimi yapan 33 işletmede 2 , 414 markette 3, 249 kahvehanede 1, 304 lokanta ve restoranda 2, 92 kasapta 1, hazır yemek üreten 16 işletmede 1, 806 sebze ve meyve işletmesinde 10 ve 338 fastfood işletmesinde 2 eksiklik ve uygunsuzluk tespit edildi. Öte yandan denetlenen 78 şarküteri, 51 okul kantini, 87 unlu mamuller işetmesi, 86 kafe ve barda ise herhangi bir soruna rastlanmadı.

Çalışmalar sonucunda yetkililer, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının temel öncelik olduğunu, bu doğrultuda denetimlerin il genelinde aralıksız süreceğini vurguladı.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır