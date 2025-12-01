HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Aydın’da 2 bin 554 gıda işletmesi denetlendi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimler kapsamında Kasım ayında il genelinde denetlenen 2 bin 554 işletmede, 22 eksiklik ve uygunsuzluk tespit edildi.

Aydın’da 2 bin 554 gıda işletmesi denetlendi

Aydın Valiliği koordinasyonunda Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Kasım ayında ekmek üretiminden marketlere, kahvehanelerden lokanta ve restoranlara kadar geniş bir yelpazede denetim gerçekleştirildi. Çalışma raporlarına göre denetlenen; ekmek ve çeşitleri üretimi yapan 33 işletmede 2 , 414 markette 3, 249 kahvehanede 1, 304 lokanta ve restoranda 2, 92 kasapta 1, hazır yemek üreten 16 işletmede 1, 806 sebze ve meyve işletmesinde 10 ve 338 fastfood işletmesinde 2 eksiklik ve uygunsuzluk tespit edildi. Öte yandan denetlenen 78 şarküteri, 51 okul kantini, 87 unlu mamuller işetmesi, 86 kafe ve barda ise herhangi bir soruna rastlanmadı.

Çalışmalar sonucunda yetkililer, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının temel öncelik olduğunu, bu doğrultuda denetimlerin il genelinde aralıksız süreceğini vurguladı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kabine toplantısı başladıKabine toplantısı başladı
Çevreyi kirleten işletme hakkında yasal işlem başlatıldıÇevreyi kirleten işletme hakkında yasal işlem başlatıldı

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.