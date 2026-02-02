Aydın’da 29 bin 851 şahıs sorgulandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 26 Ocak 2026 - 01 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 29 bin 851 şahıs sorgulanırken, 141 aranan şahıs yakalandı, 64 şahıs tutuklandı. Çalışmalarda 21 hırsızlık olayı aydınlatılırken, siber suçlarla mücadelede ve sanal devriye faaliyetleri kapsamında 31 şahsa adli işlem gerçekleştirildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 11 bin 868 gram uyuşturucu madde, 28 bin 525 adet sentetik ecza, 4 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet Av Tüfeği-Pompalı Tüfek, 253 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca çalışmalarda 17 bin 070 araç ve motosiklet sorgulanırken, 146 araç trafikten men edildi, 4 bin 524 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

