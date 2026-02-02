HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Aydın’da 29 bin 851 şahıs sorgulandı

Aydın’da bir haftalık süreçte polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 29 bin 851 şahıs sorgulandı, 141 aranan şahıstan 64’ü tutuklandı.

Aydın’da 29 bin 851 şahıs sorgulandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 26 Ocak 2026 - 01 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 29 bin 851 şahıs sorgulanırken, 141 aranan şahıs yakalandı, 64 şahıs tutuklandı. Çalışmalarda 21 hırsızlık olayı aydınlatılırken, siber suçlarla mücadelede ve sanal devriye faaliyetleri kapsamında 31 şahsa adli işlem gerçekleştirildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 11 bin 868 gram uyuşturucu madde, 28 bin 525 adet sentetik ecza, 4 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet Av Tüfeği-Pompalı Tüfek, 253 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca çalışmalarda 17 bin 070 araç ve motosiklet sorgulanırken, 146 araç trafikten men edildi, 4 bin 524 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman: "Kimse AK Parti'ye ev ödevi veremez"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman: "Kimse AK Parti'ye ev ödevi veremez"
Artık kendi oyununuzu yapabilirsiniz!Artık kendi oyununuzu yapabilirsiniz!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

ABD saldırısını beklerken İran duyurdu! "Trump ile aynı fikirdeyiz"

ABD saldırısını beklerken İran duyurdu! "Trump ile aynı fikirdeyiz"

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

İlk açıklama geldi: "Evimde yapılan aramada..."

İlk açıklama geldi: "Evimde yapılan aramada..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.