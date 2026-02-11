HABER

Aydın’da 34 yıl 10 ay hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Aydın’da hakkında 34 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Hasan Efendi-Ramazan Paşa Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda ’bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 34 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.K. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

