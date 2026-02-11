Fındık ve kivi üreticilerine sigorta uyarısı

Üreticilere fındık ve kivi ürünlerini için tarım sigortası (TARSİM) yaptırmaları gerektiğini hatırlatan Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, sigorta için son başvuru tarihlerini açıkladı. Üreticiler, fındık için 03 Mart 2026 tarihine kadar başvuru yapabilirken, kivi için ise 21 Şubat 2026 tarihine kadar süreleri olacak.

"Sigortanızı mutlaka yaptırın"

Üreticilerin muhtemel bir afete karşı ürünlerini ve gelirlerini güvence altına almak için tarım sigortası yaptırmalarının önem arz ettiğini belirten Aydemir, "Her yıl yaşanan ve giderek artan doğal risklerden korunmak ve yaşanacak kayıpların önüne geçmek amacıyla mutlaka tarım sigortanızı yaptırın" dedi.

Üreticiler, ayrıntılı bilgiye TARSİM sigorta acentelerinden ve TARSİM internet sitesinden ulaşabilecek.

