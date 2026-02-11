Trabzon’da ilginç görüntüler

Trabzon’un Araklı ilçesinde Faik Hancı’ya ait küçükbaş hayvanlar, sabah yemleme için ağıldan çıkarıldı. Normalde otlama alanına yönelmeleri gereken küçükbaş hayvanlar, bir anda park halindeki minibüsü çevreledi. Aynı hızda ve neredeyse kusursuz bir daire şeklinde hareket etmeye başlayan küçükbaş hayvanlar, ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Sürünün dakikalarca aracın çevresinde halka oluşturup döndüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaklaşık 25 senedir hayvancılıkla uğraştığını belirten Faik Hancı, "Bu ilginç olayda hayvanları yedirirken bir anda aracın etrafında döndüklerini gördüm. Hoşuma gitti, o anları kayda aldım. Bu olaya az da olsa rastladık. İnsanlara bu anı göstermek istedim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır