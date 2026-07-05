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Aydın’da deniz yatağıyla sürüklenen çocuk sahil güvenlik tarafından kurtarıldı

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında deniz yatağıyla sürüklenen bir çocuk, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Aydın’da deniz yatağıyla sürüklenen çocuk sahil güvenlik tarafından kurtarıldı

Olay, Didim açıklarında dün gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, bir çocuğun deniz yatağıyla sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, sürüklenen çocuğu güvenli şekilde bota alarak Didim İskelesi’ne ulaştırdı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Denizlerde can emniyetinin sağlanmasına yönelik görevlerini 7 gün 24 saat esasına göre sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı, arama kurtarma faaliyetlerine kesintisiz devam edileceğini bildirdi.

Aydın’da deniz yatağıyla sürüklenen çocuk sahil güvenlik tarafından kurtarıldı 1

Aydın’da deniz yatağıyla sürüklenen çocuk sahil güvenlik tarafından kurtarıldı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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