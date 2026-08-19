Apple kullanıcıları dikkat! İki model için kritik karar

Apple eski ve klasik ürünler listesini güncelleyerek bir dönem milyonlarca kullanıcının tercih ettiği iki popüler cihazı ile ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Teknoloji devi, iPhone X ile 2018 model 15 inç MacBook Pro’yu küresel ölçekte “ satıştan kaldırılmış” İngilizce ifadeyle obsolete ürünler arasına ekledi.

Karar bu iki modeli kullanmaya devam edenler açısından önemli bir değişikliği de beraberinde getirdi. iPhone X ve 18 model 15 inç MacBook Pro sahipleri, cihazlarında meydana gelebilecek arızalarda Apple Store’lardan veya Apple yetkili servis sağlayıcılarından donanım onarımı ve yedek parça desteği alamayacak.

APPLE’DAN İKİ MODELE VEDA

Listenin en dikkat çeken cihazlarından biri, Apple’ın akıllı telefon tasarımında önemli bir değişimin önünü açan iPhone X oldu.

12 Eylül 2017’de tanıtılan iPhone X, 3 Kasım 2017’de satışa sunulmuştu. Döneminin dikkat çeken modellerinden olan cihazın üretimi, 12 Eylül 2018’de iPhone XS ve XR modellerinin tanıtılmasıyla sona erdi.

2018 MODEL 15 İNÇ MACBOOK PRO DA LISTEDE

Apple’ın “satıştan kaldırılmış” olarak sınıflandırdığı bir diğer cihaz ise 2018 model 15 inç MacBook Pro oldu. Model yaşanan termal kısıtlama ve ısınma sorunları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Cihazın üretimi 21 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla durduruldu.

YEDİ YIL KURALI DEVREYE GİRDİ

Apple’ın politikalarına göre satış ve dağıtımın üzerinden yedi yıldan fazla süre geçen ürünler “ satıştan kaldırılmış” olarak kabul ediliyor. Bu sınıflandırmaya göre cihazlara yönelik donanım desteği de sona eriyor.