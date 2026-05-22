HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Aydın’da en başarılı ilçe Sultanhisar oldu

Özel bir araştırma şirketinin 2026 Mayıs ayı verilerine göre hazırladığı "30 Büyükşehirde En Başarılı Metropol İlçeler" araştırmasında Sultanhisar Belediyesi, il genelinde en başarılı ilçe belediyesi olarak öne çıktı.Türkiye genelindeki 30 büyükşehirde faaliyet gösteren ilçe belediyelerinin değerlendirildiği araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Aydın’da en başarılı ilçe Sultanhisar oldu

Özel bir araştırma şirketinin 2026 Mayıs ayı verilerine göre hazırladığı "30 Büyükşehirde En Başarılı Metropol İlçeler" araştırmasında Sultanhisar Belediyesi, il genelinde en başarılı ilçe belediyesi olarak öne çıktı.

Türkiye genelindeki 30 büyükşehirde faaliyet gösteren ilçe belediyelerinin değerlendirildiği araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Vatandaş memnuniyeti, belediye hizmetleri ve yerel yönetim performanslarının baz alındığı çalışmada dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmaya göre Aydın’da birçok büyük ilçeyi geride bırakan Sultanhisar Belediyesi, yüzde 58,3’lük başarı oranıyla listenin zirvelerinde yer alarak kentin en başarılı ilçe belediyesi oldu. Elde edilen sonuçlar, ilçede sunulan hizmetlerin vatandaş nezdindeki karşılığını da gösterirken, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya; "Türkiye genelindeki 30 büyükşehirde faaliyet gösteren ilçe belediyelerinin değerlendirildiği araştırmada, vatandaş memnuniyeti ve belediye hizmetlerinin baz alındığı çalışmadaki verilere göre bir çok büyük ilçeyi geride bırakarak Sultanhisar olarak 1. olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Türkiye genelinde ise listenin ilk sırasında yüzde 64 başarı oranıyla Diyarbakır Kayapınar yer aldı. Aynı oranla İzmir Bornova ikinci sırada bulunurken, yüzde 63’lük oranla Adana Sarıçam üçüncü sırada yer aldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandıNiğde’de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralıTavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Kızının ismini ilk kez açıkladı! Duyan şaştı kaldı

Kızının ismini ilk kez açıkladı! Duyan şaştı kaldı

Site aidatlarında yeni düzenleme! Bakan Kurum duyurdu

Site aidatlarında yeni düzenleme! Bakan Kurum duyurdu

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! İndirim pompaya yansıdı

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! İndirim pompaya yansıdı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.