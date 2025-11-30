Aydın’da en fazla yağış Kuyucak ve Çine’ye düştü

Aydın’da dün sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji’nin kuvvetli yağış uyarısının ardından, bir anda bastıran yağış sonrasında yollar dereye döndü, bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Yaşanan yoğun yağışın ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre metrekareye en fazla yağış 59,8 kilogram ile Kuyucak’ın kırsal Musakolu Mahallesi’ne düşerken, Çine’nin kırsal Hacıpaşalar Mahallesi ise 57,4 kilogram ile ikinci sırada yer aldı. Nazilli’de 42,2 kilogram yağış ölçülürken, Bozdoğan ilçesinde 41,0 kilogram yağış kaydedildi. Didim ve Karacasu’da yağış miktarı sırasıyla 36,6 ve 36,3 kilogram olarak ölçüldü. Buharkent ilçesinde 34,8 kilogram, Kuyucak merkezde ise 32,5 kilogram yağış düşerken, Germencik’te bu değer 31,6 kilogram olarak kayıtlara geçti. Yenipazar ve Sultanhisar’da yağış miktarı sırasıyla 27,3 ve 26,8 kilogram oldu. Çine ilçesinin merkez ve Bahçearası Mahallesi’nde ölçülen yağışlar 26,0 ve 17,0 kilogram olarak belirlendi. Kuşadası ve Efeler’de ise yağış miktarı 18,1 ve 17,2 kilogram seviyesinde ölçüldü. Didim Akbük Mahallesi’nde 15,4, Kuşadası Güzelçamlı Mahallesi’nde 14,9, Köşk ilçesinde 14,2, Söke merkez ve Karakaya Mahallesi’nde 12,2, Koçarlı’da ise 10 kilogram şeklinde olduğu kaydedildi.

Yağışın en az olduğu bölgeler arasında Kuşadası 3. Nolu Şamandıra ve Didim Marina Feneri yer alırken bu noktalarda ise yağış kaydedilmedi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır