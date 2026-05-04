Aydın’da iki günde 30 aranan şahıs yakalandı

Aydın genelinde iki gün boyunca yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı.

Aydın'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Aydın’da aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince 30 Nisan-2 Mayıs 2026 tarihleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak ’Çember-123’ operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında çeşitli suçlardan aranan 30 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların, 14’ünün 0-2 yıl, 4’ünün 2-5 yıl, 3’ünün 5-10 yıl, 1’inin ise 10-20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şahısların suç dağılımına bakıldığında 6’sının uyuşturucu, 7’sinin hırsızlık, 2’sinin Askeri Ceza Kanununa muhalefet, 2’sinin borcunu ödeme şartını ihlal, 1’inin yaralama suçundan arandığı, 4’ünün çeşitli suçlardan, 8’inin ise ifadeye yönelik arandığı belirlendi. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlemler sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

