Aydın’da Kurban Bayramı denetimleri aralıksız sürüyor

Kurban Bayramı boyunca sahada görev yapan veteriner hekimler ve denetim ekipleri, kurban komisyonları tarafından izin verilen satış ve kesim alanlarında kontrollerine devam ediyor. Ekipler tarafından hayvan sağlığı, sevk belgeleri, küpe kontrolleri, hijyen şartları ile kesim alanlarının uygunluğu titizlikle inceleniyor. İl genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında kurbanlık hayvanların sağlık kontrolleri yapılırken, hayvan sevk ve kayıt belgeleri de denetleniyor. Ayrıca kesim alanlarının hijyen şartları, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimi ve hayvan refahı uygulamaları da ekipler tarafından hassasiyetle kontrol ediliyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmesi için tüm ekiplerin sahada görev yaptığı belirtilerek, Kurban Bayramı’nın sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.