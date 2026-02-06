Aydın’da narkotik operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Nazilli ilçesi Karaçay Mahallesi ile Sultanhisar ilçesi Eskihisar Mahallesi’nde A.H. (61) isimli şahsa ait 5 ayrı adreste eş zamanlı arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 498 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, dijital hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet fişek, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 29 adet av tüfeği fişeği, Roma dönemine ait tarihi obje, 1 adet cep telefonu, uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır