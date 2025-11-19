HABER

Aydın’da pasaportsuz hayvan sevkiyatına 1,2 milyon TL ceza

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından şap hastalığına karşı yürütülen çalışmalar kapsamında 4 tır içerisinde pasaportsuz toplam 111 büyükbaş hayvan tespit edilirken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sorumlular hakkında toplamda 1 milyon 238 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'da pasaportsuz hayvan sevkiyatına 1,2 milyon TL ceza

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şap hastalığına karşı İncirliova’da gerçekleştirdiği denetimlerde durumlarından şüphelenilerek durdurulan araçlarda yapılan incelemede hayvanların resmi belgelere sahip olmadığı belirlendi. Durum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirilirken, müdürlük tarafından sorumlular hakkında toplam 1 milyon 238 bin 719 TL idari para cezası uygulandı. Hayvan hareketlerinin kayıt dışı yapılmasının hastalık riskini artırdığına dikkat çeken ekipler, hem vatandaşların sağlığının korunması hem de hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi amacıyla denetimlerin kesintisiz şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

