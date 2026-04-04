Aydın'da sağanak; istinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı

Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi'nde gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu bölgede park halinde bulunan 2 otomobilde hasar oluştu. Sazlı Mahallesi Muhtarı Hasan Kahraman, son günlerde etkili olan yağışlarla toprağın yumuşadığını ve özellikle yüksek kesimlerde heyelan riskinin arttığını söyledi.

DERELER TAŞMA NOKTASINA GELDİ

Öte yandan Aydın'ın İncirliova ilçesinde gece boyunca etkisini sürdüren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sele neden olan sağanak nedeniyle Eğrek, Arzular, Beyköy, Arpadere ve Palamut mahallelerinde vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışın etkisiyle debisi yükselen dereler taşma noktasına gelirken, bazı bölgelerde toprak kayması meydana geldi.

YOLUN BİR KISMI ÇÖKTÜ

Palamut Mahallesi'nde yolun bir kısmı çökerken, ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Arzular Mahallesi'nde de kayan toprak, bir ağacı kökünden sökerek yola sürükledi.

Bazı evleri su basarken, yollar da zarar gördü.

İhbarla bölgeye sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi ve İncirliova Belediyesi ekiplerinin, su tahliyesi ve yol açma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA