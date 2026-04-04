Aydın'da sağanak; istinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı

Aydın'ın Söke ilçesinde sağanak nedeniyle istinat duvarının çökmesi sonucu 2 otomobil hasar gördü. İncirliova ilçesinde de bazı evleri su bastı, toprak kaymaları yaşandı.

Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi'nde gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu bölgede park halinde bulunan 2 otomobilde hasar oluştu. Sazlı Mahallesi Muhtarı Hasan Kahraman, son günlerde etkili olan yağışlarla toprağın yumuşadığını ve özellikle yüksek kesimlerde heyelan riskinin arttığını söyledi.

DERELER TAŞMA NOKTASINA GELDİ

Öte yandan Aydın'ın İncirliova ilçesinde gece boyunca etkisini sürdüren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sele neden olan sağanak nedeniyle Eğrek, Arzular, Beyköy, Arpadere ve Palamut mahallelerinde vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışın etkisiyle debisi yükselen dereler taşma noktasına gelirken, bazı bölgelerde toprak kayması meydana geldi.

YOLUN BİR KISMI ÇÖKTÜ

Palamut Mahallesi'nde yolun bir kısmı çökerken, ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Arzular Mahallesi'nde de kayan toprak, bir ağacı kökünden sökerek yola sürükledi.
Bazı evleri su basarken, yollar da zarar gördü.

İhbarla bölgeye sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi ve İncirliova Belediyesi ekiplerinin, su tahliyesi ve yol açma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Prof. Dr. Yalçın Küçük'ten acı haberProf. Dr. Yalçın Küçük'ten acı haber
İran ateşkesi neden reddettiklerini açıkladı! Türkiye'ye düşen füzelerle ilgili yanıtİran ateşkesi neden reddettiklerini açıkladı! Türkiye'ye düşen füzelerle ilgili yanıt

En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

