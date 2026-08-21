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Aydın’da traktör tırla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesi Muğla kara yolu üzerinde mangal kömürü yüklü traktör ile mermer yüklü tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Aydın’da traktör tırla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Muğla kara yolu Savrandere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mermer yüklü tır ile römorkunda mangal kömürü yüklü traktör aynı yönde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör, yol kenarına savrularak römork ile birlikte şarampole savrularak ters döndü. Kazada, 2 araç sürücüsü yaralanırken, römork üzerinde yolcu konumunda bulunan Mutlu Karabulut (42) römorkun üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken, bölge trafik ekipleri yolda geniş güvenlik önlemi aldı. Adeta savaş alanına dönen olay yerinde gerekli incelemelerin yapılmasının ardından hayatını kaybeden Karabulut, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak ekiplere teslim edildi. Karabulut’un cenazesi ADÜ morguna kaldırıldı. Kazada traktör hurdaya dönerken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
Cumhuriyet savcılığı tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın’da traktör tırla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 1

Aydın’da traktör tırla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 2

Aydın’da traktör tırla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 3

Aydın’da traktör tırla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 4

Aydın’da traktör tırla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 5

Aydın’da traktör tırla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 6

Aydın’da traktör tırla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 7

Aydın’da traktör tırla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 8

Aydın’da traktör tırla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 9


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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kaza
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