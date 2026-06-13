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Aydın’da yıl sonu karne şenliği başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yıl Sonu Karne Şenliği, Fuar Aydın’da başlarken, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tüm aile ve öğrencileri şenliğe davet etti.

Aydın’da yıl sonu karne şenliği başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yıl Sonu Karne Şenliği başladı. Etkinliklerin adresi Aydın Tekstil Park içerisinde bulunan Fuar Aydın oldu. Birbirinden renkli etkinliklerin yer aldığı şenliğe aileler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Şenlik, 14 Haziran Pazar gününe kadar 14.00-22.00 saatleri arasında Fuar Aydın’da devam edecek. Şenlik etkinlikleri kapsamında 14 Haziran Pazar günü saat 20.30’da Aydın Tekstil Park’ta sevilen sanatçı Melis Fis konseri düzenlenecek, Aydınlı çocuklar yaz tatilini coşkuyla karşılayacak.

Tüm aileleri ve öğrencileri şenliğe davet eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydınlı öğrencilerimizin yaz tatilini coşkuyla karşılaması için düzenlediğimiz Yıl Sonu Karne Şenliği etkinliğimiz başladı. Tüm öğrencileri ve ailelerini şenliğimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yıl Sonu Karne Şenliği’nde çocuklar, şişme oyun parkurları, oyun alanları, gösteriler ve sahne etkinlikleriyle doyasıya eğleniyor. Ayrıca yüz boyama atölyesi, sosis balon atölyesi, tahta bacak ve maskot gösterileri ile akrobat, jonglör, palyaço ve illüzyon gösterileri de şenlikte çocuklar ile buluşuyor. Etkinlik alanında çocuklara özel pamuk şeker ve patlamış mısır ikramları da yapılıyor.

Aydın’da yıl sonu karne şenliği başladı 1

Aydın’da yıl sonu karne şenliği başladı 2

Aydın’da yıl sonu karne şenliği başladı 3

Aydın’da yıl sonu karne şenliği başladı 4

Aydın’da yıl sonu karne şenliği başladı 5

Aydın’da yıl sonu karne şenliği başladı 6
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Aydın eğitim
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