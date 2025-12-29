Aydın’da yılbaşında 8 bin personel görev yapacak

Aydın’da vatandaşların yeni yıla huzur ve güvenli bir ortamda girmesi, genel güvenliğin sağlanması hedefiyle tedbirler alındı. Aydın Valiliği koordinesinde alınan tedbirler kapsamında vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamı içerisinde girmelerini temin etmek, genel güvenliğin ve asayişin muhafazası ile kamu düzenini sağlamak, terör örgütlerinin yılbaşının getirdiği hareketlilikten yararlanarak ülkenin istikrarını bozmaya yönelik girişimlerine engel olmak amacıyla Aydın il merkezi ve ilçelerinde görev alacak ekipler belli oldu. İl genelinde yılbaşı tedbirleri kapsamında toplam 8 bin 433 personel, Aydınlıların yeni yıla huzurlu ve güven içinde girebilmesi için görev yapacak.

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı toplam 285 araç ve 3 bin 511 personel görev yapacak. Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı toplam 601 araç ve 2 bin 509 personel görev yapacak. Düzensiz göçle mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında da Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı toplam 5 adet ve 60 personel görev yapacak. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde de 57 araç ve bin 749 sağlık personeli görev yapacak. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 79 araç ve 105 itfaiye ekibi görev yapacak. Diğer kurumlara bağlı 124 araç ve 499 personel görev yapacak.

Aydınlıların yeni yıla huzurlu ve güvenli bir şekilde girebilmesi için kesintisiz olarak görev yapılacakken, vatandaşlar da herhangi bir olumsuz durumda 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulunabilecekler. 112 İhbar Hattı’na yapılacak her bir bildirim ve şikayet ise itina ile takip edilerek değerlendirilecek.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği’nden "Aydın yeni yıla hazır" başlığı ile yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın yılbaşı gecesini huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılmıştır. Polisimiz, jandarmamız, sağlık çalışanlarımız ve diğer ilgili kamu kurumlarımız yılbaşı süresince görev başında olacaktır" ifadeleri yer aldı.