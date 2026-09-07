Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü kutlandı

Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Kent Meydanı’nda tören düzenlendi.

Aydın’ın bağımsızlık tarihi olan 7 Eylül her yıl coşkuyla kutlanırken, bu yıl da kutlamalar Aydın Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleştirildi. Aydın Valiliği önündeki Atatürk büstüne çelenk konulması ile başlayan tören, Kent Meydanı’nda devam etti. 3 pare top atışı ile başlayan törende konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, milli mücadelede vatanlarını korumak için şehit düşen tüm şehitlere saygılarını sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Başkan Çerçioğlu; ""Bugün Aydın’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun ve milletimizin bağımsız, bağımsızlık iradesinin tescillendiği 7 Eylül Kurtuluş Günü’nün 104. yılını kutlamanın onurunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde yürütülen Milli Mücadele döneminde efelerimiz, kadınlarımız ve tüm halkımız eşsiz bir dayanışma örneği sergileyerek vatan topraklarını savunmuşlardır. Milletimizin sergilediği bu kararlılık, bağımsızlığımızın ve kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin en temel dayanaklarından biri olmuştur. Bizler Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe, Albay Şefik ve Çete Ayşe gibi canını bu topraklara siper eden kahraman efelerin başı dik evlatları ve torunlarıyız. Aydın, iki kez işgal edilmesine rağmen özgürlüğüne kavuşan, teslim olmayan tek ildir. 7 Eylül, bu aziz kentin direniş ruhunun ve bağımsızlık sevdasının bir sembolüdür. Bizlere emanet edilen bu mirası korumak ve Aydın’ımızı her alanda kalkındırarak geleceğe güvenle taşımak kurumsal ve vicdani bir sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere efelerimizi, kahraman gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 7 Eylül Aydın’ın Kurtuluş Günü kutlu olsun" dedi.

Konuşmasının ardından Çerçioğlu, bayrak çeken efelere şehir adına hediyelerini takdim etti. Düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında başarılı olarak dereceye giren öğrencilere de hediyeleri Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı bandosu tarafından verilen mini konserin ardından halk oyunları gösterisi büyük bir coşkuyla izlenirken, programın sonunda Vali Varol, Başkan Çerçioğlu ve protokol üyeleri Kent Meydanı’nda bulunan şehitlik abidesine karanfil bıraktı.