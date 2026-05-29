Aydın’ın Uludağ’ı Belenova Yaylası cazibe merkezi oldu

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde bulunan bin 200 rakımlı Belenova Yaylası, serin havası, eşsiz doğası ve sunduğu imkanlarla şehir stresinden uzaklaşmak isteyenlerin uğrak noktası haline geldi. "Aydın’ın Uludağ’ı" olarak anılan yayla, dört mevsim ziyaretçi ağırlarken, Kuyucak’a bağlı kırsal Belenova Mahallesi’nde, çam ve meşe ormanlarının içinde yer alan yaylaya, doğa manzaraları eşliğinde yaklaşık 21 kilometrelik bir yoldan ulaşılıyor. Aydın ve Denizli’ye ortalama 90 kilometre mesafede bulunan bölge, temiz havası ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Tertemiz yayla havası, çam kokuları, lavanta bahçeleri ve mevsim renklerini yansıtan gölü ile ziyaretçilerine görsel şölen sunan Belenova Yaylası, sadece çevre illerden değil Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından da yoğun ilgi görüyor.

Yaylada yer alan Kuyucak Belediyesi Belenova Sosyal Tesisleri de ziyaretçilerin ilgisini çeken önemli noktalardan biri olurken, orman Genel Müdürlüğü’nden kiralanan alanda, doğaya zarar verilmeden tamamen ahşap olarak inşa edilen tesis, kır lokantası, yürüyüş yolları, spor alanları, çocuk oyun parkı ve köy ürünleri satış noktalarıyla hizmet veriyor. Ailelerin doğayla iç içe vakit geçirdiği yaylada çocuklar oyun alanlarında eğlenirken, ziyaretçiler yürüyüş yapıp piknik yapabiliyor, yöresel lezzetlerden oluşan kahvaltının tadını çıkarıyor. Kuş sesleri eşliğinde huzurlu bir ortam sunan yayla, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatıyla da öne çıkıyor.

Aydın başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından erken saatlerde tesise gelen vatandaşlar verilen hizmetlerden yararlanmalarının yanı sıra doğa yürüyüşü, spor gibi farklı aktivitelerle birlikte piknik ve yöresel lezzetlerden oluşan ekonomik kahvaltının da müdavimi olduklarını ifade ettiler. Yaylaya gelenlerin hem piknik yaptığı isteyenlerin ise tesislerden faydalandığı etkinliklerde çocuklar da farklı deneyimlerle yaylanın tadını çıkardı.

"TÜRKİYE’NİN EN GÜZEL YERLERİNDEN BİRİ"

Dedesi ve anneannesini ziyaret için Almanya’dan geldiğini ifade eden Gökhay Sargın; "Dedem ve anneannemi ziyaret için Almanya’dan geldim. Tatile geldiğimiz zaman mutlaka Belenova’ya geliyoruz. Tatilimizde bu üçüncü gelişimiz oldu. Çok beğeniyoruz burayı. Havası çok güzel. Serin ve doğası da harika. El değmemiş. Kahvaltıları da çok hoşumuza gidiyor. Baya bir eğleniyoruz burada. Yürüyüş yapmak için yollar var. Yani Avusturya’yı, Almanya’yı aratmıyor buraları. Türkiye’nin en güzel yerlerinden biri" dedi.

"CENNET GİBİ BİR YERMİŞ"

Belenova’ya Çorum’dan geldiğini belirten Saadet Sezer de; "Akrabalarımızın yanına gelmiştik. Burada kahvaltı yapalım diye bize bahsetti. Cennet gibi bir yermiş. Gerçekten o kadar hoşuma gittik ki doğası, havası, ağaçları. Karadeniz’e gitmeyen bir insan burasını Karadeniz olarak görebilir. Kahvaltısı ayrı bir güzeldi. İnsanların hepsi güleryüzlü. Gerçekten içim açıldı buraya geldiğim zaman. İyi ki de gelmişim. Hiç bahsedilmemişti daha önce böyle bir yer ama değişik ve güzel bir yermiş. Çok hoşuma gitti. Herkese tavsiye ederim, gelmelerini bekleriz buralara. Bizim gibi gelsinler, havaları değişsin. Günleri güzel geçsin. Mutlu insan, mutlu güzellikler görsün isterim" dedi.

"MUHTEŞEM BİR KAHVALTIYDI"

Vatandaşlardan Şakir Sezer ise "Manisa’dan geliyorum. Burayı kardeşim vesilesi ile tanıdım. Onun yanına gelmiştik. ’Sizi çok güzel bir yere, harika kuş seslerinin olduğu, cıvıl cıvıl ötüşen kuş sesleri içinde size kahvaltı yaptıracam’ dedi. Önce yolunu sordum. Gerçekten yolu da ulaşımı da çok kolaymış, güzelmiş. Yani çam ağaçlarının içinde harika doğa, özellikle kuş seslerine bayıldım. Onun arasında bizim gülerek kahvaltı yapmamız o kadar kolay oldu ki seslerden etkilenerek. Muhteşem bir kahvaltıydı. Muhteşem bir hava. Şimdi yürüyüşe çıkıyoruz. Yürüme yolu var. Çok güzel orman içinde. İnşallah onu da deneyimledikten sonra tekrar görüşme fırsatımız olur. Teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"ÇOK MEMNUN KALDIK"

Nazilli’den yaylaya gelen vatandaşlardan Semra Sert de; "Belenova Yaylası’na kahvaltıya geldik. Burası çok güzel, yeşillik, çam ağaçlarının altında, meyve ağaçları, suyu, havası çok güzel. Çok memnun kaldık, arada geliyoruz buraları ziyaret ediyoruz. Bu günümüzü çok güzel geçirdik" dedi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır