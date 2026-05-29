Kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun Bozova ilçesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan A.’nın kullandığı 06 KA 1814 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

ŞANLIURFA'DAKİ KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçtaki yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Bozova ve Şanlıurfa’daki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

