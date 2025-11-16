HABER

Aydınlar’da kar yağışı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinin yüksek mahalleleri yağan karla beyaza büründü.

Sabah saatlerinde etkisini gösteren kar, kısa sürede çatılarda ve sokaklarda ince bir örtü oluşturdu. Aydınlar beldesi sakinleri, kar yağışıyla birlikte büyük bir sevinç yaşadı. Erken saatlerde dışarı çıkarak karın keyfini çıkaran vatandaşlar, yağışın ardından hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşandığını ve bölge halkı olarak soba ve kaloriferleri yakmaya başladıklarını söylediler. Barış Emen isimli vatandaş, yüksek rakımlı mahallelerde kış mevsiminin etkisini gösterdiğini söyledi. Belediye ekiplerinin kar yağışının ilerleyen günlerde yoğunlaşması ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

