Aydınlı Elifnaz Avrupa’dan bronz madalya ile döndü

Aydınlı genç taekwondocu Elifnaz Köseoğlu, Sırbistan’da düzenlenen Avrupa Grand Prix 2025’te bronz madalya kazanarak Aydın spor camiasını bir kez daha gururlandırdı.Elde ettiği derecelerle uluslararası arenada dikkatleri üzerine çeken genç sporcu Elifnaz Köseoğlu, kariyerindeki önemli başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Elde ettiği derecelerle uluslararası arenada dikkatleri üzerine çeken genç sporcu Elifnaz Köseoğlu, kariyerindeki önemli başarılarına bir yenisini daha ekledi. Sırbistan’ın Vrac kentinde düzenlenen Avrupa Grand Prix 2025 Uluslararası Taekwondo Turnuvası’nda mücadele eden Köseoğlu, +68 kg Genç Bayanlar kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Köseoğlu’nun elde ettiği başarı spor camiasını sevindirdi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de yaptığı paylaşımda, "Sporcumuz Elifnaz Köseoğlu, Avrupa Grand Prix 2025’te +68 kg Genç Bayanlar kategorisinde 3. olarak bronz madalya kazandı" ifadelerine yer verdi.

Aydınlı Elifnaz Avrupa’dan bronz madalya ile döndü 2

(İHA)

Sırbistan
