Ayı yola bir anda atladı, sürücü kazanın eşiğinden döndü! Anlık manevra her şeyi değiştirdi: Kastamonu'da tehlike anı kamerada

Kurban Bayramı ve yaz tatili yaklaşırken şehirlerarası araç trafiği artıyor. Bu nedenle her türlü kazadan kaçınmak için sürücülerin daha dikkatli olması gerekiyor. Bunun son örneği Asarkaya Tüneli çıkışında yaşandı.

BÜYÜK TEHLİKE ATLATTI

Mynet İhbar Hattı'na ulaşan görüntü ve bilgiye göre; Samsun'dan Kastamonu'daki Horma Kanyonu'na giden bir sürücü, Cide-Kastamonu yolunun Azdavay ilçesi sınırlarında yer alan Asarkaya Tüneli çıkışında büyük bir tehlike atlattı.

SON ANDA MANEVRA YAPTI

Sürücü tünelden çıktıktan kısa süre sonra yola bir anda ayı atladı. Ayıyı fark eden sürücü dikkati sayesinde son anda manevra yaparak çarpmaktan kurtulabildi.

O ANLAR KAMERADA

Kazanın eşiğinden dönülen an araç kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

DİĞER SÜRÜCÜLERİ UYARDI: DİKKATLİ OLUNMALI

Bayramın ve yaz tatilinin yaklaşmasıyla Kastamonu kanyonlarına akın edileceğini belirten sürücü "Bu nedenle dikkatli olunması gerekiyor" diyerek diğer sürücülere uyarıda bulundu.