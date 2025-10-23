HABER

Ayılar dronla karşılaştı: O anlar kameraya böyle yansıdı

Bitlis’in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçe sınırlarında bulunan Nemrut Kalderası'nda doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülenen ayıların, dronla yaşadığı ilginç anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Geçtiğimiz haftalarda doğal yaşam alanlarında görüntülenen anne ve yavru ayılar, üzerlerinde uçan dronu fark edince ilginç tepkiler verdi. Kimi merakla dronu izlerken, kimi de sesinden rahatsız olup ağaçların arasına saklandı. Bazı ayıların ise drona doğru ayağa kalkarak tepki göstermesi dikkat çekti. Dron kamerasına yansıyan görüntülerde ayıların doğal davranışları net bir şekilde görüldü.

YABAN HAYATINI BELGELEDİ

Görüntüleri çeken doğa fotoğrafçısı Burhan Sevinç, amacının yaban hayatını belgelemek olduğunu, hayvanlara zarar vermeden uzaktan çekim yaptığını belirtti.

23 Ekim 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

