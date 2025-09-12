Ayılar yerleşim alanlarına indi, yöre halkı endişeli

Tepeköy, Kızıltaş, Tamdere, Karınca, İkisu, Sarıyakup ve çevre köyler ile yaylalarda son dönemde sıkça yaşanan olaylarda ayıların yerleşim alanlarına inerek evlere girdikleri, kapı ve pencereleri kırarak yiyecek aradıkları, bu sırada ise ciddi maddi hasara yol açtıkları görülüyor.

Dereli Tepeköy Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kesim Kırkaya, yaptığı açıklamada, "Köylerimizde ve yaylalarımızda meydana gelen ayı olayları, vatandaşlarımızı hem tedirgin ediyor hem de mağduriyetlere yol açıyor. Evlerin kapı ve camlarını kırarak içeri giren ayılar ciddi zararlar vermekte. Halkımızın mal güvenliği tehdit altında olduğu gibi can güvenliği konusunda da endişelerimiz artıyor. Yetkililerden bir an önce gerekli önlemleri almalarını, bölgede güvenliği sağlayacak çalışmalar başlatmalarını talep ediyoruz" dedi.

Vatandaşlar, ilgili kurumların bölgede acil tedbir almasını ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için kalıcı çözümler üretilmesini bekliyor.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

(İHA)