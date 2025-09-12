HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ayılar yerleşim alanlarına indi, yöre halkı endişeli

Giresun’un Dereli ilçesinde son dönemde çok sayıda köy ve bağlı yaylalardaki evlere giren ayılar yöre halkını tedirgin ediyor.

Ayılar yerleşim alanlarına indi, yöre halkı endişeli

Tepeköy, Kızıltaş, Tamdere, Karınca, İkisu, Sarıyakup ve çevre köyler ile yaylalarda son dönemde sıkça yaşanan olaylarda ayıların yerleşim alanlarına inerek evlere girdikleri, kapı ve pencereleri kırarak yiyecek aradıkları, bu sırada ise ciddi maddi hasara yol açtıkları görülüyor.
Dereli Tepeköy Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kesim Kırkaya, yaptığı açıklamada, "Köylerimizde ve yaylalarımızda meydana gelen ayı olayları, vatandaşlarımızı hem tedirgin ediyor hem de mağduriyetlere yol açıyor. Evlerin kapı ve camlarını kırarak içeri giren ayılar ciddi zararlar vermekte. Halkımızın mal güvenliği tehdit altında olduğu gibi can güvenliği konusunda da endişelerimiz artıyor. Yetkililerden bir an önce gerekli önlemleri almalarını, bölgede güvenliği sağlayacak çalışmalar başlatmalarını talep ediyoruz" dedi.
Vatandaşlar, ilgili kurumların bölgede acil tedbir almasını ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için kalıcı çözümler üretilmesini bekliyor.

Ayılar yerleşim alanlarına indi, yöre halkı endişeli 1

Ayılar yerleşim alanlarına indi, yöre halkı endişeli 2
(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Geleceğin sağlıkçıları da yürüyüşe katıldıGeleceğin sağlıkçıları da yürüyüşe katıldı
Yüceli vadisi ve şelalesinde temizlik seferberliğiYüceli vadisi ve şelalesinde temizlik seferberliği

Anahtar Kelimeler:
ayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
80 milyon TL'lik meselede iki iş insanı da öldü

80 milyon TL'lik meselede iki iş insanı da öldü

'Sahte diploma' davasında aylık gelirini açıkladı

'Sahte diploma' davasında aylık gelirini açıkladı

Jose Mourinho'nun yeni durağını açıkladılar!

Jose Mourinho'nun yeni durağını açıkladılar!

Boğaz köprüleri satılıyor mu? İddialar sonrası DMM'den açıklama

Boğaz köprüleri satılıyor mu? İddialar sonrası DMM'den açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi, Özel'in çağrısına gülümseyerek geçip gitti

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi, Özel'in çağrısına gülümseyerek geçip gitti

Ekrem İmamoğlu mahkemede, kravatını çıkarıp Özgür Çelik'e attı

Ekrem İmamoğlu mahkemede, kravatını çıkarıp Özgür Çelik'e attı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.