Ayıyı köpek sandı, ‘koca oğlan’ diye seslendi: Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü...

Sivas’ın Suşehri ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Arkadaşıyla birlikte köyden dönerken önüne aniden bir ayı çıkan Safa Alp Kırca, şaşkın anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İlk anda gördüğü hayvanı köpek zannettiğini belirten Kırca, ayıya “koca oğlan” diye seslendi. Kısa süre sonra koşarak uzaklaşan ayı, gözden kayboldu. O anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sivas’ta bir vatandaş aracıyla seyir halindeyken önüne ayı çıktı. Cep telefonu kamerası ile ayıyı görüntüleyen vatandaş, ‘koca oğlan’ diye seslendi.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Sivas’ın Suşehri ilçesinde yaşayan Safa Alp Kırca, arkadaşının daveti üzerine ilçeye bağlı Şarköy’e gitti. Köyden ilçeye dönmek için arabasına giden Kırca, yola atlayan ayıyı fark etti.

‘KOCA OĞLAN’

Koşarak uzaklaşmak isteyen ayıyı arkadaşlarıyla bir süre takip eden Safa Alp Kırca, ayıya ‘koca oğlan’ diye seslendi. Ayının koşarak gözden kaybolduğu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

"İLK BAŞTA KÖPEK SANDIK"

Safa Alp Kırca, "Arkadaşımın Şarköy’e çağırmıştı. Arabayı köyün girişinde bırakmıştık. Arabaya bindik 10 metre elma bahçesinde bir ayının yola atladığını gördük. İlk başta tam fark edemedik, köpek sandık. Kalkıp koşmaya başlayınca ayı olduğunu fark ettik. Baya yağlanmış etli, sevimli bir ayıydı. Biz de o arada telefon ile görüntüledik" dedi.

