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AYM'den ÖTV'li araç kararı! 'Engelli' istinasının "Anayasa'ya aykırı" olduğu gerekçesiyle itiraz edildi...

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Antalya 2. Vergi Mahkemesi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 7. maddesindeki "bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından" bölümünün Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle AYM'ye başvurdu.

AYM'den ÖTV'li araç kararı! 'Engelli' istinasının "Anayasa'ya aykırı" olduğu gerekçesiyle itiraz edildi...

Anayasa Mahkemesi (AYM), 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'ndaki, engellilik oranı yüzde 90'ın altında olan malul ve engellilerden sadece taşıtı özel tertibatla bizzat kullanabileceklerin, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnasından yararlanabileceğini öngören kuralı, Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

"SOSYAL DEVLET VE EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI" İTİRAZI

Mahkemenin iptal başvurusunda, itiraz konusu kuralla yüzde 90 oranından daha az derecede malul ve engelli olanlardan, araç alımlarında sadece engelliliğine uygun şekilde hareket ettirici özel tertibat yaptırarak bizzat sürücü olma imkanına sahip olanların, ÖTV muafiyetinden yararlanabileceğinin öngörüldüğü belirtildi.

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Başvuruda, bu durumun sosyal devlet ve eşitlik ilkelerini ihlal ettiği, engelli haklarının korunmasına ilişkin milletlerarası antlaşmalarla bağdaşmadığı ifade edildi.

YÜKSEK MAHKEME İNCELEDİ, ANAYASAYA AYKIRI BULARAK İPTAL ETTİ

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, ilgili kuralı Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti ve hükmün 9 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı.

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MAHKEMENİN KARARI YAYINLANDI

AYM'nin kararında, kuralla, satın alınan taşıtı sadece engelliliğine uygun şekilde hareket ettirici özel tertibat yaptırarak kullanabileceği sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen malul ve engellilerin ÖTV istisnasından yararlandırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Kuralın, engel durumundan dolayı sürücü belgesi alamayan, herhangi bir taşıtı engelliliğine uygun şekilde hareket ettirici özel tertibat yardımıyla dahi kullanamayacak kişilerin ÖTV istisnasından yararlanamamasına yol açtığı vurgulanan kararda, şu ifadeler yer aldı:

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"Özel tüketim vergisi istisnasından yararlanma açısından engellilik oranı yüzde 90'ın altında olan malul ve engellilerden satın alınan taşıtı engelliliğine uygun şekilde hareket ettirici özel tertibat yaptırmak suretiyle kullanabileceği sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler ile engellilik oranı veya engel durumu nedeniyle hakkında sürücü belgesi alamayacağına, dolayısıyla herhangi bir taşıtı kullanamayacağına yönelik olarak karar alınan malul ve engelliler arasında öngörülen farklı muamelenin eşitlik ilkesini ihlal ettiği sonucuna ulaşılmıştır."

(AA)

26 Haziran 2025
26 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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