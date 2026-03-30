Aynı evde bastığı adamı bıçakladı, annesi herkesin içinde polise tokat attı

Aksaray'da 20 yaşındaki genç, annesinin sevgilisini göğsünden ve sırtından bıçakla ağır yaraladı. Gözaltına alınan oğlunun yanına gelen anne ise, hastanede saldırdığı polis memurunu tokatladı. Polis memuru, bekçilerle birlikte kadını ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen kadın da oğluyla birlikte gözaltına alındı.

Aynı evde bastığı adamı bıçakladı, annesi herkesin içinde polise tokat attı

Aksaray'da Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 3. katında annesinin evine gelen 20 yaşındaki Cumali M., evde annesini sevgilisi olduğu iddia edilen Gökhan I. (38) ile birlikte yakaladı.

GÖĞSÜNDEN VE SIRTINDAN BIÇAKLADI

Eline bıçağı geçiren genç, Gökhan I'ya saldırıp göğsünden ve sırtından bıçakladı.

Aynı evde bastığı adamı bıçakladı, annesi herkesin içinde polise tokat attı 1

Ağır yaralı şekilde evden çıkıp asansör boşluğuna kadar kaçabilen şahıs, kanlar içinde yere yığıldı.

Aynı evde bastığı adamı bıçakladı, annesi herkesin içinde polise tokat attı 2

Kavga seslerini duyan apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi apartman içerisinde yaptı.

Aynı evde bastığı adamı bıçakladı, annesi herkesin içinde polise tokat attı 3

TEKRAR BIÇAKLAMAYA ÇALIŞTI

Bu sırada apartman boşluğuna gelen eli bıçaklı genç, yaralı şahsı tekrar bıçaklamak istedi.

Aynı evde bastığı adamı bıçakladı, annesi herkesin içinde polise tokat attı 4

KAÇARKEN ARAZİDE YAKALANDI

Sağlık ekipleri gence müdahale ederken, polis ekipleri olay yerine takviye ekip istedi. Polisi gören genç, elindeki bıçakla kaçtı. Polis ekiplerinin takibi sonucu genç bir arka sokaktaki arazide yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı adam, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aynı evde bastığı adamı bıçakladı, annesi herkesin içinde polise tokat attı 5

Gözaltına alınan Cumali M., polis ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye getirildi. Hastaneye oğlunun yanına gelen anne Aslı D. (38), polis ekipleriyle tartıştı.

POLİS MEMURUNA TOKAT ATTI

Oğlunun kelepçelerinin çıkarılmasını talep eden anneye polis ekipleri müdahalede bulundu. Genç polis memurlarına uzun süre güçlük çıkarırken, hastanede herkese bağıran anne polis memuruna herkesin içinde tokat attı.

Aynı evde bastığı adamı bıçakladı, annesi herkesin içinde polise tokat attı 6

Polis memuru, bekçilerle birlikte kadını ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen kadın da oğluyla birlikte gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen anne ve oğlu, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ameliyata alınan Gökhan I.'nın ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Tokat yiyen polis memurunun da kadından şikayetçi olacağı öğrenildi.

Aynı evde bastığı adamı bıçakladı, annesi herkesin içinde polise tokat attı 7

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

