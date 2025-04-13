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Aynı evdeki 3 kişinin canını aldı! Antalya'da soba gazı faciası: Bir aile yok oldu

Antalya'da kahreden bir olay yaşandı. Bir aile karbonmonoksit zehirlenmesiyle adeta yok oldu. Sobadan sızan gazdan etkilenen 5 kişiden 3'ü yaşamını yitirdi.

Aynı evdeki 3 kişinin canını aldı! Antalya'da soba gazı faciası: Bir aile yok oldu
Hazar Gönüllü

Soba gazı faciası Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana geldi. Ova Mahallesi Çolaklar Sokak'taki evde yaşayan aileden bir süredir haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde aile bireylerini hareketsiz halde bulundu.

3 KİŞİNİN CANINI ALDI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Ekipler tarafından yapılan incelemede, Fatma, Zeynep ve Emir Kağan Arat’ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

Karbonmonoksit gazından etkilenen 2 kişi ise Antalya'daki hastanelere sevk edildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya zehirlenme soba karbonmonoksit
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