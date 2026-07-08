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Aynı gün 4 iş yerine giren hırsız tutuklandı

Nevşehir’de 4 farklı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayların şüphelisi olduğu belirlenen 16 yaşındaki çocuk ise Ankara’da yakalandı.

Aynı gün 4 iş yerine giren hırsız tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, olaylar geçtiğimiz haftalarda Nevşehir il merkezinde meydana geldi. Kimliği tespit edilen 16 yaşındaki A.B.’nin, bir gecede 4 iş yerine girerek hırsızlık yaptığı belirlendi. Yapılan araştırmada şüphelinin, Kırıkkale’deki Sevgi Evleri’nden kaçarak Nevşehir’e geldiği öğrenildi.

Şüphelinin kent içerisindeki ulaşımını ise çaldığı iki farklı motosikletle sağladığı tespit edildi. Çaldığı motosikletleri kullandıktan sonra şehrin farklı noktalarına bırakan zanlının, daha sonra yolda durdurduğu bir araçla Acıgöl ilçesine geçtiği, buradan da başka bir araçla Niğde-Ankara Otoyolu istikametine gittiği belirlendi.

Polis ekipleri, otoyol güzergâhında izini kaybettiren 16 yaşındaki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan, şüphelinin iş yerlerine girerek hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin rahat tavırlarla iş yerlerine girip içeride dolaştığı ve daha sonra olay yerinden ayrıldığı görülüyor.
Ankara’da yakalanarak gözaltına alınan A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı gün 4 iş yerine giren hırsız tutuklandı 1

Aynı gün 4 iş yerine giren hırsız tutuklandı 2

Aynı gün 4 iş yerine giren hırsız tutuklandı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir
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